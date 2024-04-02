الخارجية السعودية تعرب عن إدانتها لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ، وأكدت على رفض المملكة القاطع لأي استهداف للمنشآت الدبلوماسية.

كما أكدت الخارجية السعودية أن أي استهداف للمنشآت الدبلوماسية يعد انتهاكًا للقوانين الدولية.

وجاء نص البيان حسبما نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "أكس": وزارة الخارجية السعودية تعرب عن إدانتها لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ورفضها القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبررٍ كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكًا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية.

وأمس الإثنين، أعلنت وسائل إعلام سورية أن الطائرات الإسرائيلية نفذت ضربات استهدفت بها مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق، ونتج عن تلك الاستهداف مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء السورية نقلًا عن مصدر عسكري : "أنه حوالي الساعة 17.00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق".