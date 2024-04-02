توقعات بأن يشهد القطاع المصرفي في أوكرانيا سنة قوية

توقعت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن يشهد القطاع المصرفي في أوكرانيا سنة قوية أخرى، موضحةً أن القطاع في طريقه لتحقيق خلال العام الحالي نفس القوة التي شهدها خلال العام الماضي، حيث حقق 16.8 مليار هريفنيا في يناير الماضي، متقدمًا على 14.9 مليار هريفنيا في نفس الشهر من العام الماضي، وحقق 9.1 مليار هريفنيا في فبراير الماضي، مما يعطي إجماليًا تراكميًا للقطاع أول شهرين من العام الحالي بقيمة 25.9 مليار هريفنيا، مقارنة بـ21.5 مليار هريفنيا في الشهرين الأولين من العام الماضي.

أما العبء الضريبي على أرباح البنوك الأوكرانية، فقد أصبح أكثر اعتدالًا بنسبة 25 في المئة خلال العام الحالي، وهو ما لا يزال أعلى مما كان عليه قبل بدء العمليات الروسية على البلاد.

كما تحسنت القروض المتعثرة، حيث شهدت أوكرانيا انخفاضا حادا في القروض المتعثرة للأفراد واستقرار الديون المعدومة للشركات، وبشكل عام، تبلغ نسبة القروض المتعثرة 36.7 في المئة للقطاع ككل، مع استمرار تحسن جودة محفظة القروض.

يُذكر أن القطاع المصرفي في أوكرانيا شهد عامًا قويًا في عام 2023، حيث انتهى بأرباح تراكمية بلغت 85.5 مليار هريفنا، على الرغم من اكتسابه 44 مليار هريفنا في ديسمبر الماضي عندما اضطرت البنوك إلى دفع ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 في المئة على الأرباح.