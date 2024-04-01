أمريكا وإسرائيل تتفقان على عملية عسكرية في رفح بدعوى "هزيمة حماس"

كشف البيت الأبيض نتائج المباحثات التي أجراها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بشأن رفح، اليوم الإثنين.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال البيت الأبيض إن المباحثات التي أجريت بشأن رفح كانت "بنّاءة واستمرت ساعتين".

واتفق المسؤولون من الجانبين على أنهم يشتركون في هدف إلحاق الهزيمة بحماس في رفح.

وخلال الاجتماع، عبر الجانب الأمريكي عبّر عن مخاوفه من مسارات متعددة للتحرك في رفح.

وادعى البيت الأبيض بأن الإسرائيليين وافقوت على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار.

وإضافة إلى ذلك، وافق الجانب الإسرائيلي على إجراء مناقشات متابعة بين الخبراء بشأن رفح.

ومن المقرر أن تشمل المتابعة بشأن غزة بما في ذلك رفح، اجتماع مجموعة للاستشارات الاستراتيجية وجها لوجه الأسبوع المقبل.