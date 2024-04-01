الدوري السعودي.. الأهلي يفوز على الاتحاد بهدف

حقق فريق الأهلي السعودي الفوز على الاتحاد السعودى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على استاد “الجوهرة المشعة” ضمن الجولة السادسة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح فراس البريكان في تسجيل الهدف اللقاء الوحيد لـ الأهلي في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من تمريرة البرازيلي روبيرتو فيرمينو من الجهة اليمنى.

وراوغ الفرنسي ألان سان ماكسيمان لاعبي الاتحاد من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها عبدالله المعيوف في الدقيقة 44.

وحاول فريق الاتحاد طول شوطي اللقاء العودة للمباراة مولكن جاءت كل محاولاتهم دون جدوى.