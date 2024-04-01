ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. الأهلي يفوز على الاتحاد بهدف

حجازى
حجازى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق الأهلي السعودي الفوز على  الاتحاد السعودى  بهدف دون رد  في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على استاد “الجوهرة المشعة”  ضمن  الجولة السادسة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح فراس البريكان في تسجيل الهدف اللقاء الوحيد لـ الأهلي في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من تمريرة البرازيلي روبيرتو فيرمينو من الجهة اليمنى.

وراوغ الفرنسي ألان سان ماكسيمان لاعبي الاتحاد من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها عبدالله المعيوف في الدقيقة 44.

وحاول فريق الاتحاد طول شوطي اللقاء  العودة للمباراة  مولكن جاءت كل محاولاتهم دون جدوى.

فريق الأهلي السعودي الاتحاد السعودي فراس البريكان