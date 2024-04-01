شمل 13 حقيبة.. آخر تعديل وزاري في حكومة مصطفى مدبولي

بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية غدا الثلاثاء لبدء فترة رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، يبحث الكثيرون عن التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد الحديث عنه في بعض وسائل الإعلام.

وشهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ أن أدت اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، خمسة تعديلات وزارية كان آخرها في 14 أغسطس 2022.

وشمل هذا التعديل 13 وزيرا على النحو التالي:

الدكتور رضا حجازى وزيرًا للتعليم

والدكتور هانى عاطف وزيرًا للرى

والدكتور أيمن عاشور للتعليم العالى

السفيرة سها ناشد للهجرة والمصريين بالخارج

أحمد عيسى طه وزيرًا للسياحة والآثار

المهندس أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة

الفريق عباس حلمى هاشم وزيرًا للطيران المدنى

حسن محمد شحاتة وزيرًا للقوى العاملة

الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة للثقافة

اللواء هشام آمنة وزيرًا للتنمية المحلية

محمود كمال عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام

اللواء محمد صلاح الدين وزيرًا للإنتاج الحربي

الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة