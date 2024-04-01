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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الشناوي يعود من ألمانيا بعد نهاية العلاج الطبيعي

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي
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عاد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعدما خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ‏ألمانيا بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي سيواصل برنامج التأهيل بداية من الغد، بعد الاطمئنان على سير البرنامج الذي يؤديه ‏بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف في وقت سابق.

وأوضح أن حالة الشناوي مطمئنة للغاية، ويتقدم بشكل مستمر في تنفيذ مراحل العلاج، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.‏

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ‏الماضية.

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