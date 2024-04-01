الشناوي يعود من ألمانيا بعد نهاية العلاج الطبيعي

عاد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعدما خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ألمانيا بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي سيواصل برنامج التأهيل بداية من الغد، بعد الاطمئنان على سير البرنامج الذي يؤديه بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف في وقت سابق.
وأوضح أن حالة الشناوي مطمئنة للغاية، ويتقدم بشكل مستمر في تنفيذ مراحل العلاج، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.
كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.