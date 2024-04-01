أشعة جديدة تحسم موعد مشاركة ياسر إبراهيم في تدريبات الأهلي

يجري ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أشعة جديدة لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وواصل ياسر إبراهيم تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ياسر إبراهيم سوف يجري أشعة جديدة خلال الساعات القادمة، لمتابعة تقدمه في برنامج العلاج الطبيعي ‏من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.‏

وأشار إلى أن اللاعب قريب من بدء المرحلة الأخيرة في برنامج العلاج قبل العودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة ‏القادمة.‏