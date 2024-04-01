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الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أليو ديانج يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل في تدريبات الأهلي

أليو ديانج لاعب الأهلي
أليو ديانج لاعب الأهلي
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بدأ المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب.‏

وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة ناجحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف ‏الركبة.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.‏

اليو ديانج الأهلي وسيمبا التنزاني دوري أبطال أفريقيا