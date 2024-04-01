ads
الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة.
وقال وزير الأوقاف في تهنئته: “يسرني أن أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (حفظه الله) بتوليه ولاية رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وما فيه صالح وخير البلاد والعباد، وأن يسدد على طريق الخير خطاه، وأن يجعل ولايته هذه ولاية خير ويمن وبركة على مصر وأهلها أجمعين”.

وتابع الوزير، "كما يشرفني أن أهنئه بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام ٢٠٢٤م بعنوان "بطل السلام"، متمنيًا له المزيد من التوفيق في خدمة ديننا ووطننا العزيز وقضايا السلام الإنساني والعالمي".

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي دول البحر الأبيض المتوسط