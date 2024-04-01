شهداء ومصابون جراء قصف عنيف في رفح وخان يونس

شهدت مناطق وسط خان يونس وشرق رفح في قطاع غزة قصفًا عنيفًا من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن 4 مواطنين لقوا حتفهم في قصف قرب دوار الشيخ ناصر وسط خان يونس، بينما استشهد 5 آخرون جراء القصف الإسرائيلي في منطقة شرق رفح.

وتعرضت أيضًا خيام النازحين في منطقة المحررات المجاورة لجامعة الأقصى غرب المدينة لقصف إسرائيلي، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المكان.

وبحسب المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته في السابع من أكتوبر الماضي إلى أرقام مروعة، حيث بلغ عدد الشهداء 32 ألفًا و845 شخصًا، وعدد الجرحى وصل إلى 75 ألفًا و392 شخصًا، فيما مازال العديد من المدنيين تحت الأنقاض والمفقودين في الطرقات.

لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجازر بشكل يومي، حيث تم توثيق وقوع 6 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، نتج عنها استشهاد 63 مواطنًا وإصابة 94 آخرين، مما يزيد من سوء الوضع الإنساني في القطاع ويزيد من معاناة السكان المدنيين.