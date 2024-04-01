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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الأزمة تطال الرواتب.. جنوب السودان يئن بسبب الصراع المسلح في الشمال

الأزمة تطال الرواتب..
الأزمة تطال الرواتب.. جنوب السودان
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الأزمة تطال الرواتب.. جنوب السودان يئن بسبب الصراع المسلح في الشمال".

وأوضح التقرير، أن أزمة في جنوب السودان، إذ تطارد البلاد انخفاضا بالإيرادات نتيجة توقف تدفقات النفط الوافدة من عدة حقول رئيسة والمارة عبر خط الأنابيب المعطل الواقع على الحدود الشمالية باتجاه السودان الذي مزقته الحرب.

وأضاف أن الوضع يتفاقم بسبب الأزمة في السودان، حيث إن إيرادات جنوب السودان تعتمد بنسبة 90% أو أكثر على النفط الذي لم يعد يتدفق من بعض الحقول المهمة.، لافتا إلى أن جنوب السودان تعرضت للضغوط لبيع النفط بسبب الاضطرابات الأمنية المتفاقمة في البحر الأحمر والتي تسبب بها هجوم مسلحي الحوثيين.

وأشار إلى أن ولم تعد جنوب السودان غير قادرة تماما على دفع أجور معظم موظفيها الحكوميين الذين لم يتلقَ الكثير منهم أجورهم منذ 6 أشهر، فتعطل خطوط النفط نتيجة الصراع المسلح في السودان أوقف تجارة النفط.

 

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