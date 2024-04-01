برلماني: مقبلون على عهد وجمهورية جديدة قوامها التنمية والرخاء والحياة الكريمة

أكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ستكون انطلاقة جديدة لمصر الكبيرة في عهد الجمهورية الجديدة قوامها التنمية والرخاء والحياة الكريمة لكل المصريين.

وأوضح عثمان، خلال مشاركته على القناة الأولي، أننا مقبلون على عهد جديد وجمهورية جديدة، ترفع شعار حق الإنسان المصري في الحياة الكريمة، وبناء الإنسان على أسس صحية وتعليمية سليمة، وكلها جاءت بفضل عشرات المبادرات ومئات التوجيهات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن مصر في غضون السنوات القليلة الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عالج الكثير من الملفات التي كانت تعج بالمشكلات والتي مثلت أزمات حقيقية واجهت المصريين، وحرص منذ توليه المسئولية على القضاء على كافة التحديات التي واجهت الدولة المصرية، ولاسيما بناء المؤسسات وعودة الريادة المصرية على الصعيد الإقليمي والدولي، وتحقيق نهضة تنموية في كافة القطاعات، والقضاء على الإرهاب.

