جهود تعزيز الأمن والاستقرار مستمرة في الجمهورية الجديدة.. وتراجع لمعدلات الجريمة والإرهاب

شهدت مصر تحولًا ملحوظًا في مجال مكافحة الإرهاب، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تحقيق إنجازات ملموسة تعزز الأمان وتحمي المجتمع، كما تراجعت معدلات الجريمة والإرهاب. هذا الأمر يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الأمان والاستقرار.

إنجازات

حقق الرئيس السيسي العديد من الإنجازات في مجال مكافحة الإرهاب منها تراجع معدلات الجريمة والإرهاب، واستنادًا إلى مؤشر الإرهاب العالمي، احتلت مصر المركز التاسع في تقرير 2016، قبل أن تقفز إلى الترتيب رقم 11 في تقرير 2017. هذا يُظهر تراجعًا إيجابيًا في مستوى الإرهاب خلال فترة حكم الرئيس السيسي.

استعادة الأمن والاستقرار

أكدت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن استعادت كامل قدراتها، وشهدت انخفاضًا بنسبة 85% في عدد العمليات الإرهابية. كما أنه تم تعزيز الأجهزة الأمنية بالموارد المادية والتقنية الحديثة.

التعاون الدولي

تم تعزيز التعاون مع دول أخرى في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات يلعب دورًا مهمًا في تحقيق النجاح.

التوعية والتثقيف

تم تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول مخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة وأن والوعي يُقاوم الأفكار المتطرفة.

المراقبة والتكنولوجيا

استخدمت الأجهزة الأمنية التكنولوجيا لمراقبة الأنشطة الإرهابية وتتبع العناصر المشتبه بها.

ما هي الإجراءات التي اتخذها للقضاء على الإرهاب؟

كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتصف عام 2017 تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

يختص هذا المجلس بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف، ويضم مسؤولين حكوميين وأمنيين وقادة دينيين.

ويتمتع المجلس بالصلاحية الكاملة لوضع الإطار القانوني والديني والإعلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الوطني.

ومن بين تلك الإجراءات التي تم اتخاذها تجديد الخطاب الديني، ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر. وإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف. وتأسيس مراكز تعزز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، وتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب. والتعاون مع مراكز الاتصالات الرقمية. واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية.

تلك الجهود المستمرة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب في مصر.

تقييمات دولية

هناك العديد من التقارير الدولية التي أشادت بجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب.. فدعونا نلقي نظرة على بعضها:

تقرير مكافحة الإرهاب لعام 2022

يقدم هذا التقرير عرضًا مفصلاً لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف.

ويسلط الضوء على الجهود الوطنية في مجال التشريعات، والتعاون الدولي، والتوعية والتثقيف، والمراقبة والتكنولوجيا .

تقرير تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أشاد التقرير بالتعاون الذي تقوم به مصر مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

إذ تم القبض على عدد من الإرهابيين، وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، والإبلاغ عن إرهابيين أجانب، وضبط أموال على الحدود، وكشف خلايا إرهابية في دول أخرى.

تقرير أول تقرير وطني حول جهود مصر في مجال مُكافحة الإرهاب

يسلط التقرير الضوء على أهمية مفهوم "الدولة الوطنية" والحوار بين الثقافات المختلفة.

و يتناول الجهود الوطنية فيما يتعلق بالشق التشريعي والاتفاقات الدولية والعربية والأفريقية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.