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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

بالصور.. انطلاق نهائي دورة حزب مستقبل وطن الرمضانية بحضور وزير الشباب

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انطلقت منذ قليل فعاليات نهائي دوري حزب مستقبل وطن الرمضانية، بمشاركة ثلاث أمانات، وهي شئون الثقافة والفنون والرياضة، والشباب، والإعلام، والتي انطلقت من يوم 2 رمضان  في كافة من المحافظات، على أن يكون ختام الدورة الرمضانية اليوم ٢٢ رمضان، وذلك في ستاد مدينة نصر بالصالة المغطاة.

وتضمنت لائحة المسابقة، إقامة المباريات بنظام الكأس، وتصفيات دور 32، ثم دور 16 قبل أن تصعد 4 فرق من كل قطاع، ثم دور ال 8 ثم دور ال4، وصولا للدور النهائي، ويتم الإعلان عن الجوائز بالتفصيل يوم قرعة الكأس من قبل اللجنة المنظمة.
حضر نهائي البطولة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، وقيادات حزب مستقبل وطن، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي 
وبدأت المباراة الثانية في نهائي دورة مستقبل وطن فريق الإسماعيلية وفريق الجيزة، ومن يفوز في هذا اللقاء يلتقي في مباراة أخرى اليوم مع فريق القاهرة الذي فاز منذ قليل على فريق البحيرة.

مستقبل وطن دورة مستقبل وطن - وزير الشباب والرياضة