رئيس مياه الفيوم يكرم مسئولى اليونيسف وفريق عمل القرض الدوار.. صور

كرم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم مسئولى اليونيسف وهم الدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى بمنظمة اليونيسف والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمة اليونيسف على مجهوداتهم ودعمهم ومساندتهم لكافة الأنشطة والمشروعات التي تهم المواطنين داخل محافظة الفيوم بجانب تكريم فريق عمل القرض الدوار المكون من إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية والشئون المالية وخدمه العملاء والايرادات.
من جانبه قال المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن هناك تعاون مثمر وبناء بين الشركه ومنظمه اليونيسف وذلك لمساهمتها الفعاله في توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية بالتقسيط وبدون فائدة، موضحا أن الشركه ومنظمه اليونيسف جنبا لجنب فى المساهمه والمشاركة لرفع العبء عن كاهل أهالينا الغير قادرين على دفع قيمه توصيلة مياه الشرب وتقسيطها بدون إضافة اى فائدة وعلى مدار 24 شهرا ومحاسبه المواطن محاسبة الجمعيات الأهلية في سعر التوصيلة هذا بجانب الدعم المتواصل لأنشطة التوعية المائية داخل 150 مدرسة ابتدائية داخل محافظة الفيوم.