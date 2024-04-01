خد فلوسي.. اعترافات المتهمة بحرق عشيقها وسط الشارع في العمرانية

فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة اشعال النيران في جسد شاب، على يد سيدة انتقامًا منه بشارع المستشفي في منطقة العمرانية.

وعقب ضبط المتهمة واستجوابها فيما نسب إليها من اتهامات بالشروع في قتل الرجل، أفادت بأنها كانت تربطها علاقة عاطفية بينها وبين الضحية، وأنه استولى على أموال المتهمة، فسكبت عليه مادة حارقه "جاز"، واشعلت النيران فيه ما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى، يعاني من حروق في أنحاء متفرقة بالجسد.



وبناءًا عليه فإن النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات التكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة وملابساتها وظروفها وكيفية حدوثها وصولًا إلى حقيقتها.

كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، مفاده إشعال سيدة النار في شخص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية.

انتقل العقيد سامح بدوي، مفتش المباحث، على رأس قوة شرطية إلى مكان الواقعة، وعثر على (خليل. م، 42 سنة)، مصاب بحروق بنسبة 60% وحالته حرجة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (فاطمة. ج، 46 سنة)، ربطتها علاقة عاطفية به، وسبق حصوله منها على أموال رفض ردها.

بعمل الأكمنة اللازمة، قبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مماطلة المصاب معها ورفضه إعادة الأموال التي استولى عليها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.