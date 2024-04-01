البيت الأبيض: بايدن يسافر إلى بالتيمور يوم الجمعة لزيارة الجسر المنهار

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى بالتيمور الجمعة المقبلة لزيارة موقع جسر فرانسيس سكوت كي المنهار.

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض عند الإعلان عن ذلك: "نحن معك في بالتيمور، وسنكون هناك لإنجاز ذلك"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وكان بايدن نفسه قد تعهد بزيارة بالتيمور، قائلًا الجمعة الماضية إنه سيزورها إلى جانب حاكم ولاية ماريلاند ويس مور.

وبعد ساعات من الانهيار في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قال بايدن إنه يعتزم الذهاب إلى الموقع بأسرع ما يمكن.

وأضافت جان بيير إن بايدن يواصل قيادة نهج "الحكومة بأكملها" للرد على الانهيار الذي أودى بحياة ستة أشخاص وأغلق مؤقتًا أحد أكثر الموانئ ازدحامًا في البلاد، مشيرة إلى أن بايدن كان يعمل مع مور لإعادة فتح الميناء وإعادة بناء الجسر.

وانهار جسر فرانسيس سكوت كي، على الطريق السريع 695، في المياه بعد أن اصطدمت به سفينة الشحن دالي، التي كانت متجهة إلى سريلانكا، الثلاثاء الماضي.