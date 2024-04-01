أوباما يخضع لجراحة بالفك بعد إصابته أمام فيوتشر

خضع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعملية جراحية اليوم الاثنين، بعدما تعرض لإصابة قوية بكسر في الفك خلال مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء الأمس في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان أوباما تعرض للإصابة في الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام فيوتشر وتم استبداله وشارك أحمد مصطفى "زيزو" بدلًا منه في الدقيقة 38.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأمس، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.