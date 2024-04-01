محافظ جنوب سيناء يشيد بمنتجات المدرسة الفندقية

أشاد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمنتجات المدرسة الفندقية المشتركة بطور سيناء، من مخبوزات وحلويات شرقية، وذلك خلال افتتاحه جناح معرض منتجات المدرسة الفندقية، اليوم الإثنين، ضمن أجنحة معرض " أهلا بالعيد"؛ لتوفير السلع الغذائية المخفضة واحتياجات عيد الفطر المبارك، والمقام بالسوق الحضري بحي النصر الجديد .

رافق المحافظ اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية، وكان في استقبالهم في جناح المدرسة الفندقية محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ جنوب سيناء إن معرض "أهلًا بالعيد" يضم أكثر من 25 عارضًا بالتعاون بين المحافظة، ممثلة في الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء؛ بهدف توفير احتياجات مواطني المدينة الخاصة بالعيد، إضافة إلى السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

وأوضح أن جميع منتجات المعرض تخضع لرقابة من قبل مديرية التموين؛ للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، موضحًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على مدار اليوم لتوفير كل ما يحتاج إليه المواطنون، سواء كانت سلعًا غذائية، أو توفير الخدمات المختلفة.

ووجه المحافظ بتخفيض 10 جنيهات على كيلو الكعك بأنواعه والبسكويت ليصل سعر الكيلو 100 جنيه بدلًا من 110 جنيه.

من جانبه، أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن منتجات طلاب المدرسة الفندقية تمتاز بالجودة والأسعار المخفضة، مشيرا إلى أن جناح المعرض مستمر حتى عيد الفطر المبارك.

وأوضح وكيل "تعليم جنوب سيناء"، أن المعرض يقدم أيضا كعك العيد، بأسعار مخفضة، مهنئا أهالي جنوب سيناء بقرب قدوم عيدالفطر.

ومن جهته، قال وكيل وزارة التموين إبراهيم الحارون، إن المعرض يضم كل مستلزمات عيد الفطر والسلع الغذائية وجميعها بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن المعرض مستمر حتى ليلة العيد، وتجرى متابعته يوميًا للتأكد من التزام التجار بنسب التخفيض، وجودة المنتجات المعروضة به.

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