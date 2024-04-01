رئيس جامعة دمياط يستقبل وزير الآثار السابق والوفد المرافق له

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، الوم، وفد المجلس التنفيذي للشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم التابعة لأكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق. جاء ذلك في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة دمياط والشبكه القومية لمتاحف ومراكز العلوم التابعه للأكاديمية لبحث سبل تعزيز التعاون لتطوير المراكز الإقليمية التابعه لأكاديمية البحث العلمي بدمياط والإسماعيلية من خلال البنيه التحتيه لبحوث علوم التراث كالمعامل البحثيه التابعه لجامعة دمياط ومراكز العلوم بدمياط.

ضم الوفد الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم السابق، والدكتور عبدالرازق النجار أستاذ علوم التراث بجامعه عين شمس ورئيس الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم والمستشار العلمي لجامعة لوبليانا بسلوفينيا، والدكتور ماهر عيسي أستاذ علوم التراث بجامعتي لايدن بهولندا وجامعه الفيوم، والدكتور أحمد أمين أستاذ التراث بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST ووكيل كلية الآثار والسياحة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبيد مدرس ترميم التراث الأرشيفي بكلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور أحمد نقشارة مدرس إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور محمد مصطفى عبد المجيد خبير التراث البحري ورئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار سابقًا، وبحضور الدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور نبيل مبروك وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور يسر عز الرجال وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

زار الوفد المبنى الإداري والتعليمي بكلية الآثار بالجامعة للوقوف على البنى التحتية والمراكز العلمية والبحثية والتعليمية بالكلية، وشملت الزيارة مركز بحوث وصيانة التراث بالكلية والمعامل التابعة له ومنها معمل الدراسات التطبيقية ومعمل الدراسات التجريبية ومعمل التحليل بمطياف الأشعة تحت الحمراء والرامان ومعمل التحليل بحيود والأشعه السينية ومعمل التحليل الكروماجرافي ومعمل التوثيق والتسجيل العلمي الفوتوغرافي والراديوجرافي.

وفي الختام اصطحب رئيس الجامعة الوفد في جولة تفقديه لمنشآت الجامعة ووحداتها المختلفة ذات الصلة بمشروع التعاون المقترح مثل قاعة الاحتفالات والمؤتمرات ونادي أعضاء هيئة التدريس والقاعات التدريسية والمعامل والمكاتب الإدارية، حيث أشاد الحضور بما قامت به الجامعة من توفير أحدث الوسائل التكنولوجية للتعليم وتجهيزات المعامل المطلوبة للعملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة.