«صحة قنا» تعقد ورشة التدريب الشهرية لمسؤولي تنظيم الأسرة ورجال الدين

فى إطار جهود وإهتمام القيادة السياسية بالعمل علي مناهضة القضية السكانية وبموجب بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والسكان ووزارة الأوقاف وبالشراكة مع مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة،أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تنفيذ ورشة التدريب الشهرية لمسئولى إعلام إدارة تنظيم الأسرة بالادارات الصحية مع رجال الدين الاسلامي والمسيحي، وذلك بقيادة الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وبتنظيم الدكتورة اسماء عبد الحفيظ،مسئول إعلام إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

أشار بدران، الى أن الندوة تناولت عرض وتعريف بقوافل تنمية الأسرة القنائية والتى من شأنها تقديم خدمات عالية الجودة للسيدات وتوقيع كشف النساء والسونار

واوضح وكيل وزارة الصحة، ان الورشة تناولت التعريف بأنواع الحمل الخطر وكيفية تجنب ذلك وعرض لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة

يأتى ذلك فى إطار تقديم التوعية بالمخاطر الصحية التى تواجهها المرأة وكيفية تجنبها من أحل صحة أفضل للمرأة كما تم خلال الإجتماع مناقشة التقارير والخطط الشهرية المقدمة من مسئولى الإعلام وذلك لتعزيز سبل التعاون والتواصل بين الوزارتين.

IMG-20240401-WA0017

IMG-20240401-WA0015

IMG-20240401-WA0018