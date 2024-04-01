البيت الأبيض: نحن على علم بتقارير عن ضربة جوية إسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق

أعلن البيت الأبيض بأنه على علم بتقارير عن ضربة جوية إسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



وأعلن إعلام إيراني عن مقتل عدة دبلوماسيين في الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

بدوره قال خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن 8 قتلى سقطوا جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مقر السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في رسالة على الهواء، اليوم الإثنين، بتضرر مقر السفارة الإيرانية لدى سوريا بحي المزة في العاصمة دمشق، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة بمحيطها.

