جامعة عين شمس تنافس بمرشح في مجال أمراض النساء والتوليد لجائزة "عتمان" 2024

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام بمرشح في مجال أمراض النساء والتوليد لجائزة الأستاذ الدكتور السيد أحمد عتمان 2024 والتى أطلقتها جامعة طنطا، وقد تم استيفاء جميع بيانات المرشح للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لها من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطاب الترشح المعتمدة من معالي رئيس الجامعة ، وقد كانت المشاركة في مجال أمراض النساء والتوليد. من أحد أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب بالجامعة.

ومن الجدير أن إدارة جامعة عين شمس تؤكد دائما على دعم وتعزيز مسيرة التميز والإبداع لأعضاء هيئة التدريس، حيث تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة تشجع على التفوق والابتكار. وتلتزم الجامعة بتوفير الدعم الشامل والخدمات المتميزة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق النجاح والفوز بالجوائز المرموقة التي تعكس تميزهم وإسهاماتهم المتميزة في مجالات البحث والتطوير والتنافس في مجال الجوائز.