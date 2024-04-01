مفتي الجمهورية من جامعة دمنهور: شهر رمضان يربي ملكات ذاتية من مقاومة المخالفات

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خلال ندوة " شهر رمضان والشخصية الواعية الذي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور أن شهر رمضان يربي ملكات ذاتية من مقاومة المخالفات، حيث يربي الشخصية داخليا فيجعلها قادرة على المعاملة الإنسانية الرحيمة وحب العمل والرقابة الذاتية والضمير.

وأشار خلال الندوة التي حضرها الدكتور الهامي ترابيس رئيس الجامعة وأساتذة وطلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور ، علي أهمية الأخلاق والقيم والمبادئ لدى الشاب واسرهم والمجتمع والتي تؤكد أن المجتمع سوى ومتقدم مهما كان، موضحا أن الشكل بدون أفعال ليس له قيمة وانما الأعمال والقلوب.

مطالبا جموع الشباب بالاخلاق والتأسي بسيرة النبي صلي الله عليه وسلم مؤكدا أن سيف النبي كان اخلاقيا وكان دفاعا وليس ظلما وانتقاما، فكان النبي يوصي الصحابة بعدم قتل الطفل ولا النساء ولا الشيوخ في صومعته ولا يقطعوا شجره ولا يلوثوا نهرا ، مشددا علي ان القيم هي المهيمنة في سنة النبي وحياته.

وأشار إلي أن النفوس المخربة التي رأيناها في بعض الدول هي نفوس خبيثة لم تستفد شيئا من الإسلام ، نُكِتت قلوبها بالسواد من كثرة أخطائه، حتى يضبح القلب القلب مظلما ، إلا من تاب فهذا يبدل الله ظلمة قلبه بياضا، مشددا علي ضرورة بر الوالدين لما له من آثار شديدة في تربية النشء تربية صالحة ، مشيرا إلي بعض اقوال العلماء التي أظهرت ما يفعله الأبوان لتربية أبنائهم ، دون أن يشعر هم بما يقابلوه من ظروف وصوعبات.

كان الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور ، استقبل اليوم الإثنين، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ورئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بمقر إدارة الجامعة ضمن زيارة فضيلته لجامعة دمنهور على هامش إلقاء ندوة دينية و حضور حفل الإفطار الجماعي الذى تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر