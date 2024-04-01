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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الخشت: الإفطار الجماعي يعكس تعزيز الروح الطلابية الجماعية والتواصل البناء

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بساحة الحرم الجامعي، وحضره عدد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات،  في إطار حرص إدارة جامعة القاهرة على التواصل الدائم مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات.

ورحب الدكتور الخشت بالطلاب من مختلف الكليات والذين يمثلون مختلف الأطياف تحت شعار الوطن الواحد والذين يعملون من أجل مصر كلها ومن أجل المصريين كلهم بدون أي تمييز من أي نوع.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة لأبنائه من طلاب الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي والذي حضره أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وأظهروا خلاله السلوك المتحضر والتمتع بروح العطاء مما أدى إلى خروج الإفطار الجماعي بالشكل الأمثل.

وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت فقرات فنية للإنشاد الديني، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة في ختام فعاليات حفل الإفطار.

وحضر حفل الإفطار الجماعي، نواب رئيس جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري الجامعة للأنشطة الطلابية، ومنسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة.

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