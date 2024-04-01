"جودة التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع قوى عاملة مصر

وقعت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومشروع قوى عاملة مصر، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID "، مذكرة تعاون تهدف إلى تطوير أدوات تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، واستمرار العمل مع كافة الجهات المعنية، تحقيقا لأهداف المشروع.

وقع المذكرة ممثلا عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن مشروع قوى عاملة مصر محمد فوزي - القائم بأعمال مدير المشروع.

وقال الدكتور علاء عشماوي إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحرص علي التعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصله، حيث أن تطوير الإطار الوطني للمؤهلات الذي انتهت منه الهيئة، هو عمل يتطلب مشاركة مختلف الجهات المصرية والدولية المعنية. وأعرب د عشماوي عن ثقته أن التعاون بين هيئة جودة التعليم، ومشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID سيدعم دور الهيئة في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات.

من جانبه قال محمد فوزى القائم بأعمال مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إن الدور المنوط بهيئة ضمان جودة التعليم بإنشاء إطار وطني للمؤهلات جدير بوضع القوى العاملة المصرية في مكانة تنافسية عالمية، حيث أن العمل وفق الإطار الوطني للمؤهلات، من شأنه أن يسهل للقوى العاملة المصرية العمل في أي مكان في العالم وفق معايير عالمية موحدة مؤكدا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ستقدم كل الدعم المطلوب من أجل تطوير أدوات تنفيذ هذا الإطار ودعم مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين.