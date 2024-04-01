حبيب غلوم: أعمال عادل إمام تُدرس والشعوب العربية حبت الفن بسببه

أكد الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، أن الشعوب العربية حبت الفن من تمثيل وأعمال الفنان عادل إمام، موضحًا أن فيلم "احنا بتوع الأتوبيس" يدرس ويبقى عادل إمام هو الزعيم ويستحق كل التكريمات والجوائز.

وشدد "غلوم"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه في كل دول العالم عندما يكون هناك شخص مثل عادل إمام، لابد أن يتم تسميته شيء أو شارع أو ميدان باسمه، موضحًا أنه أعطى للفن بهذا الحب وجعل كل الوطن العربي يحب الفن من خلاله ويستحق كافة التكريمات والجوائز.

ووجه نداء للسلطة الإماراتية بتسميه شارع باسم عادل إمام وهو شئ يسعد أي فنان ومواطن إماراتي، موضحًا أنه ليس هناك شخص على مستوى العالم لا يحب الفنان عادل إمام وهو مدرسة كبيرة.