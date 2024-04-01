سيارة طائشة تصدم 4 أشخاص أمام كلية العلوم في بورسعيد

حصلت "البوابة نيوز"، على فيديو، اليوم الاثنين، للحظة اصطدام سيارة طائشة بـ 4 أشخاص أمام كلية العلوم في بورسعيد.

استقبلت مشرحة مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة: رضا السيد البدوى 50 عامًا، بينما استقبلت مشرحة مستشفى النصر جثة: عمر شريف أحمد 22 عامًا، كما استقبل مستشفى الزهور اثنين مصابين وهما: محمد خميس، ومحمد الشامي، وذلك إثر حادث اصطدام سيارة طائشة بهم أمام كلية العلوم.

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة والتصريح بالدفن، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.