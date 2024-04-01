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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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4 صور.. ترصد استقبال ملك وملكة الأردن الرئيس السيسي وقرينته

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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استقبل الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن وقرينته الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته  فور وصول الرئيس إلى العاصمة الأردنية عمان.

وأُجريت للرئيس مراسم استقبال رسمية كما عزفت الموسيقي السلام الجمهوري المصري كما صافح الرئيس والملك حرس الشرف .

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية

وتعقد بعمان قمة مصرية أردنية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن حيث من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.

وفي السياق تكتسب العلاقات التاريخية "المصرية- الأردنية" أهمية خاصة نظرا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة، حيث تعد العلاقات "المصرية-الأردنية" نموذجا يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم، حيث ترتبط الدولتان بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين ما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما.‏

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