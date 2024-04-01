الهيئة العامة للكنيست تصادق على قانون يسمح بإغلاق قناة الجزيرة

أقرت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، مشروع قانون يسمح بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، بادعاء أنها "تضر بأمن الدولة"، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة؛ وصوّت لصالح القانون 71 عضو كنيست، في حين عارضه 10 أعضاء.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، قد بادر إلى القانون الذي حظي بدعم الائتلاف الحكومي؛ وفي أعقاب تصويت الهيئة العامة لصالح القانون، هدد الوزير الإسرائيلي بإغلاق قناة الجزيرة "خلال الأيام القريبة" المقبلة.

ويمنح القانون للسلطات الإسرائيلية، تقييد عمل وإغلاق قنوات بث أجنبية بناء على توصية أمنية تقدّر أن القناة "تضر بأمن الدولة"، وذلك بموجب أوامر احترازية موقعة من قبل وزير الاتصالات.

وبموجب القانون، قد تتراوح هذه الأوامر بين إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث، وإزالة القناة وحظرها من شركات الكوابل والبث والأقمار الاصطناعية وحجب مواقعها الإلكترونية.

ورحب قرعي المنتمي لحزب (الليكود) بالقانون بقوله: "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل وسيتم إغلاق قناة الجزيرة في الأيام المقبلة".

