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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

سوريا: قتلى وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق

مبنى القنصلية الإيرانية
مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق
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أعلن مصدر عسكري سوري مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في العدوان الإسرائيلي بالصواريخ الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق في وقت سابق اليوم الإثنين. 

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله: إن القوات الإسرائيلية شنت عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.
 

مبنى القنصلية الإيرانية دمشق