الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.. غدًا

تشهد الجلسة البرلمانية لمجلس النواب، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يتم عقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثالثة.

ويشهد مراسم التنصيب، عدد من كبار رجال الدولة؛ وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس.

وتشهد الجلسة حضور الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، حيث يجلس رئيس الحكومة والوزراء في مقاعدهم المخصصة بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب، كما يحضر كبار رجال الدولة الجلسة البرلمانية التاريخية.

ومن المقرر أن يشارك في تلك الجلسة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بالدولة.

تبدأ مراسم تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة بالعاصمة الإدارية، بوصول الرئيس للعاصمة الإدارية ثم يتوجه مباشرة إلى مجلس النواب، سيتم رفع العلم المصري في ساحة الشعب.

وتشهد المراسم المتعارف عليها للجلسة البرلمانية التاريخية في عهد الجمهورية الجديدة، استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعزف السلام الوطني.

ويدخل رئيس مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاعة الرئيسية بالمجلس في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، استعدادا لإجراءات التنصيب لفترة رئاسية ثالثة.

وتبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب الرسالةَ التي وردت إلى المجلس متضمنةً قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.

ثم يؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ويوجه الرئيس السيسي كلمة في فعاليات التنصيب إلى الشعب المصري؛ تتضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات، وكذلك تأكيد تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة.