محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير الحديقة المركزية بالطور (صور)

تفقد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، أعمال تطوير الحديقة المركزية “الزهور” الكائنة أمام ديوان عام المحافظة في العاصمة طور سيناء، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي، والخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، قد أنهت أعمال تطوير شارع ديوان عام المحافظة، وتشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وذلك ضمن خطة المدينة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والمحورية لاكتمال الشكل الحضاري للمدينة.

وجرى تطوير الطريق بداية من أمام منطقة البنوك حتى ديوان عام المحافظة، والطريق من اتجاهين، ويصل عرض كل اتجاه 10.5 متر، وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار، كما جرى تجميل وزراعة الطريق، لكونه يعد من أهم شوارع المدينة الرئيسية.

وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، أعمال دهان واجهات جميع العمارات السكنية الواقعة بنطاق شارع ديوان عام المحافظة، التي تنفذ بلون موحد لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري بالشارع، الذي شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة.

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