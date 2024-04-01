7 مشروبات صحية لخفض مستويات الكوليسترول في رمضان

يعد زيادة نسبة الكوليسترول في الدم إحدى المشاكل الصحية الموقوتة التي تؤثر علي صحة الجسم في الوقت الحالي بسبب عادات الأكل الخاطئة ونمط الحياة غير النشط.

وفقا لموقع هيلث سايد يحتاج الجسم لكمية محدودة من الكوليسترول ليعمل بكفاءة، ولكن تناول الأطعمة الدهنية والسكرية تسبب زيادة الكوليسترول،مما يسبب زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وعدم معالجتها .

أفضل المشروبات الصحية لخفض نسبة الكولسترول

1. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مفيد وغني بالبوليفينول، وخاصة الكاتيكين، ومضاد للالتهابات.

وتشير الأبحاث والدراسات إلى أن الكاتيكين يتداخل مع الكوليسترول، مما يؤدي إلى انخفاض مستوي الكوليسترول في الدم ، حيث أظهرت الدراسات انخفاضا في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) بين الأفراد الذين يتناولون الشاي الأخضر بانتظام.

2. حليب الصويا وبذور الشيا

الجمع بين حليب الصويا وبذور الشيا يؤدي الي مزيد من الألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ثبت أن بذور الشيا تعمل على تحسين مستويات HDL "الكولسترول الجيد".

3. الكركم وحليب الصويا

تشير الدراسات أن الكركم مفيد في تقليل مستويات الكولسترول السيئ (LDL) والدهون الثلاثية.

4. عصير البنجر والجزر

يعمل البنجر على خفض نسبة الكولسترول بسبب احتوائه علي مادة النترات، أظهر الجزر الغني بالكاروتينات مثل البيتا كاروتين، نتائج مذهلة في تنظيم امتصاص الكوليسترول وخفض مستويات الكوليسترول في الدم .

5. عصير الزنجبيل والليمون

أثبت الزنجبيل قدرته على خفض مستويات الكولسترول الكلي، والكوليسترول السيئ (LDL)، ومستويات الدهون الثلاثية، مما يجعله إضافة لذيذة للمشروبات الصحية للقلب.

6. عصير الطماطم

تم ربط الليكوبين، الصبغة المسؤولة عن اللون الأحمر في الطماطم، بانخفاض نسبة الكولسترول الضار (LDL).

7. عصير الفراولة

عصائر الفراولة مفيدة وتحتوي على مركبات الفلافونويد الغذائية التي ثبت أنها تقوي مستويات الدهون والبروتين الدهني لدى المراهقين الذين يعانون من السمنة والدهون بالبطن، مما يساهم في تحسين صحة القلب.