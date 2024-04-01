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الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي يصل إلى العاصمة الأردنية عمان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء عاهل الأردن

وتوجه الرئيس عبد الفتاح إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وتعقد بعمان قمة مصرية أردنية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن حيث من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عاهل الأردن الأمن القومي العربي