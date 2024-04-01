مدرب منتخب مصر يرفض السفر إلى إنجلترا للقاء محمد صلاح

كشف مصدر خاص داخل اتحاد الكرة، أن أحد أعضاء الجبلاية عرض علي حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، السفر إلى إنجلترا وعقد لقاء مع محمد صلاح، كابتن منتخب مصر، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، من أجل تصفية الأجواء بين الطرفين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن مدرب الفراعنة رفض هذا العرض خوفًا من حدوث أي أزمة مع اللاعب.

وتابع المصدر، أن «حسن» طلب من عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى حال الموافقة علي السفر، لا بُد أن يكون برعاية وتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لأنه الوحيد داخل المنظومة الرياضية الذي يتواصل معه اللاعب.

ويدرس المدير الفنى لمنتخب مصر، تنظيم مباراة ودية قبل انطلاق مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا المُقبلتين فى تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦، وذلك لتجهيز اللاعبين لأول احتكاك رسمى للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد.

ويلتقي منتخب مصر فى المباراة المقبلة أمام منتخب بوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، ومن المُقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء الموافق ٥ من شهر يونيو المُقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للكأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك. وبعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب الوطنى أمام نظيره الكرواتي، بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما في نهائى كأس عاصمة مصر، شهد التصنيف العالمى للمنتخبات هبوط الفراعنة، حيث فقد المنتخب الوطني عددًا من النقاط فى رصيده في تصنيفه العالمي على مستوى المنتخبات، الذي يصدره «فيفا» شهريًا، والذى شهد هبوطه ٣ مراكز.

وأصبح رصيد المنتخب الوطني حاليًا ١٥٠٠.٣٨ نقطة، وذلك بعد فقده ١٨.٥٣ نقطة في تصنيف المنتخبات، ليحتل بها المركز الـ٣٦ عالميًا، وكان المنتخب الوطنى يمتلك ١٥١٨.٩١ نقطة قبل مباراة كرواتيا، بعد فوزه على نيوزيلندا.