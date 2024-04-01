إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة نافذة في مستشفى كفر شكر

نجح فريق طبي مشترك بين مستشفى كفر شكر التخصصي، وبنها الجامعي، في إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة غائرة تسبب له في نزيف داخلي بالقفص الصدري، حيث استمرت الجراحة قرابة الـ 3 ساعات بعد الاستعانة بأطباء جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي.

أجرى الجراحة فريق طبي للجراحة في مستشفى كفر شكر التخصصي بقيادة الدكتور حسن أبو السعود نائب مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، بالتعاون مع فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي.

وأشار المستشفى في بيان له، إلى أنه وصل فجرًا حالة شاب تلقى طعنة بالقفص الصدري ويعاني من نزيف داخلي وحالته غير مستقرة.

أضاف البيان، بمناظرة الحالة تبين فقدان المصاب الكثير من الدم داخل تجويف الصدر ويلزم عملية استكشاف سريعة حيث جرى تجهيزه وإدخاله للعمليات وتبين وجود طعنة نافذة اخترقت الفص السفلي للرئة اليسرى وأدت إلى جرح شديد بالشريان الرئوي والنزيف ما زال مستمر وعلى مدار 3 ساعات جرى السيطرة على النزيف وإزالة التكتلات الدموية من تجويف الصدر وخرج المريض بسلامة الله لاستكمال علاجه بالعناية المركزة للمستشفى لحين تماثله للشفاء.

أوضح المستشفى، أن الجراحة تعد الأولى من نوعها بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.



تكون الفريق الطبي المعاون من د.باسم ممدوح أخصائي الجراحة العامة بالمستشفى ود.محمد سمير اخصائي التخدير وأطباء الرعاية المركزة د.محمد سامي ود.خالد حتاتة وطاقم تمريض العمليات والعناية.



إجراء الجراحة

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