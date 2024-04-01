عقب مرور 8 سنوات .. العاصمة الإدارية الجديدة من صحراء إلى مدينة عالمية

أنشأت مدينة العاصمة الإدارية الجديدة لتطوير مدينة القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي وإقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا م، وتعد مدن الجيل الرابع وعاصمة جمهورية مصر العربية الجديد قع في محافظة القاهرة، وتديرها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ويرجع سبب إنشائها الي قرار رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي رقم 57 لعام 2016.

،وكانت المدينة في أول الأمر عبارة قطعة أرض صحراء وتم إنشاءها وأصبحت مدينة عالمية من الطراز الأول ، وجاء ذلك من خلال بيئة إقتصادية مزدهرة ودعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الاصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة .

بداية إنشاء العاصمة الإدارية



، تم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية، ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة ،وذلك بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، واستهدفت لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف عقب مرور الثلاثة أعوام الأولى،

,وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، وكما استهدفت العاصمة الإدارية الجديدة.زيادة فرص العمل المتولدة الي 2 مليون فرصة عمل تقريبا.

وأُعلن عن إنشائها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 وتم التعاقد مع الإمارات العربية المتحدة على إنشائها خلال فعاليات المؤتمر.



المساحة والموقع

تعد أكبر من مساحة سنغافورة وأكبر أربعة أضعاف من مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، تبعد عن مدينة القاهرة بمسافة تقرب ال 60 كيلومتر" في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس نحو 65 كيلو متر" في اتجاه الغرب، ومن المخطط أن تستوعب ما يقرب من 6.5 مليون نسمة عند الانتهاء من مرحلها الإنشائية بالكامل.

أُنشئت العاصمة الإدارية للتخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة، ولتكون العاصمة الجديدة ومقر لحكم مصر بنهاية يونيو 2022،حيث سيتم نقل مقرات رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الوزارات، الهيئات والجهات الحكومية، وكذلك سفارات وقنصليات الدول الأجنبية،

وتضم المدينة المركز المالي لمصر حيث يوجد بها حي المال والأعمال الذي سيضم المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية، تُقسم المدينة إدارياً إلى 20 حي ومنطقة مختلفة الاستخدامات،و قيادة الدولة الاستراتيجي، مدينة الفنون والثقافة، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، مدينة المعرفة، والنهر الأخضر الذي يمتد لأكثر من 35 كم مما يجعله أكبر ستة أضعاف من سنترال بارك في مدينة نيويورك.

صمم المشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، ليضم القصر الرئاسي الجديد والبرلمان والحكومة وحي دبلوماسي راقي، ولتكون مقرا للوزارات والهيئات الرسمية والسفارات بمصر ومقرا للشركات ومؤسسات القطاع الخاص ويضم كذلك منتجعات ومراكز تسوق حديثة وأحياء سكنية راقية بإستثمارات تصل إلى 45 مليار دولار في توقيع على اتفاقية مشروع بناءها بين شركة إعمار العقارية الإماراتية المستثمرة في المشروع ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد العبار، وعن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفى كمال مدبولي. وشهد التوقيع نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان من المخطط أن تشارك في تنفيذه أكثر من 35 شركة مصرية متخصصة في أعمال الإنشاءات والمقاولات وأن يستغرق إكماله من 5 إلى 7 سنوات.

إنسحبت الشركة الإماراتية من المشروع بعد وقت قصير من الإعلان عنه، أشار اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة عام 2018 إلى أن إجمالى التكلفة للمرحلة الأولى للعاصمة تبلغ 300 مليار جنيه بمعدل 16 مليار دولار في ذلك الوقت.

العاصمة الإدارية الجديدة

ويذكر أن تكلفة المرحلة الأولى من الانشاء قد بلغت ٣٠٠ مليار جنيه؛ تحمل الجيش والحكومة عبء توفير وتم ضخها ح خارج الميزانية العامة للدولة. وقال خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الجديدة آنذاك “نسب التنفيذ في المرحلة الأولى تجاوزت 60 بالمئة في كامل المشاريع.

بينما قال رئيس الشركة اللواء عابدين أن تكلفة الحي الحكومي فقط وصلت إلى 50 مليار جنيه تم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي وأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستقوم بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها هذه المنشآت والمبانى.



مشروعات العاصمة الادارية

تضم المدبنة مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة متعددة ما بين المشروعات السكنية والتُجارية والطبية والفُندقية والترفيهية، لكي تكون مدينة العاصمة الجديدة ضمن المُدن التي تتكامل بها كافة الخدمات الأساسية والتكميلية لجميع المُتواجدين بالمدينة أو بالقُرب منها.

الرئيس يؤدي اليمين بالعاصمة ويفتتح المرحلة الأولي من المدينة

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة غدا الثلاثاء الموافق 2 أبريل حيث تشهد العاصمة الجديدة فعاليات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبداية الولاية الثالثة ويعقب ذلك تعيين حكومة جديدة تشير معلومات عن اقتراب الفريق كامل الوزير لتشكيلها .

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات غدا رفع الرئيس السيسي العلم إيذانا بافتتاح المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد الرئيس السيسي العاصمة الجديدة لمتابعة مستجدات تنفيذ عددا من المشروعات داخل نطاق العاصمة الجديدة، وإقامة احتفالية كبرى بمناسبة بداية الولاية الثالثة للرئيس السيسي، حفل تنصيب الرئيس السيسي سيكون بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

