مخاطر الإدمان .. ندوة بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان والتعاطي بعنوان” طرق مكافحة وعلاج الادمان ” بكلية الصيدلة بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار دور التوعية الذى يقوم به الجامعة بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة التعاطي والادمان بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة وتنفيذ نافع حمادة مدير عام مشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير ادارة متابعة وتنفيذ المشروعات البيئية، وحاضر الندوة الدكتور سلام العربي مشرف صندوق الادمان والتعاطي بكفر الشيخ.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، جهود الجامعة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في توعيه طلبة الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي، وأن الهدف الاساسي من هذه الندوات هو تحقيق الاستفادة القصوى والقيام بواجبهم في نقل المعلومات للمجتمع الخارجي للتوعية بمخاطر الإدمان.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي حرص الجامعة على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، وتصحيح للمفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى العقوبات القانونية التى نص عليها القانون المصري فى حالات حيازة المخدرات والاتجار بها أو تعطيها، مثمناً جهود الدولة فى محاربة الإدمان والتعاطي فى إطار الحرص الدائم على بناء الإنسان المصري الذي هو عنصر أساسي من عناصر إقامة الجمهورية الجديدة، والتى أرسى دعائمها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن ظاهرة المخدرات أصبحت تشكل تحديًا من أخطر التحديات الاجتماعية التي تواجه العالم اليوم، وقد أصبح تعاطي وإدمان المخدرات ظاهرة اجتماعية عالمية تشير إلى الحاجة لمزيد من الدراسات والأبحاث حول الظاهرة وطرق المواجهة بهدف الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية فى المجتمع.

وتناولت الندوة العديد من النقاط حول مشكلة المخدرات والتي منها خطر المخدرات على المجتمعات، وطرق الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع مريض الادمان، وعوامل الحماية من المخدرات وعوامل الخطورة، ودور الصداقة بين الشباب في انتشار المخدرات أو تقليلها، وكذلك توضيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات وتصحيحها، وفي نهاية الندوة دار حوار مفتوح حول مشكلة المخدرات مع الشباب، والرد على كافة الاستفسارات.