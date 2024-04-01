مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ترعى المؤتمر الدولي لأبحاث التوحد بالتعاون مع “أدنوك” و"لوتس هوليستك" أبوظبي

الإثنين 01/أبريل/2024 - 05:13 م

تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، برعاية الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة وبالتعاون والتنسيق مع شركة أدنوك و مجموعة لوتس هوليستك أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد بدورته 12 خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2024 م في مركز أبوظبي للطاقة- أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة ويستمر المؤتمر 4 أيام في مركز أبوظبي للطاقة.



يتضمن برنامج المؤتمر اكثر من 20 جلسة، تغطي أحدث المستجدات في أبحاث التوحد.

ويشتمل البرنامج على أكثر من 30 ورشة، وعدد من الجلسات الحوارية مع الأهالي و أصحاب القرار، وما يزيد عن 100 متحدث من أكثر من 20 دولة، ولاستعدادات للمؤتمر مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.

ويعقد المؤتمر بثلاث لغات العربية والإنجليزية و الروسية ويوجد منصة لكل من يرغب بالمشاركة عبر الإنترنت.

وينظم المؤتمر تحت شعار "من أجلك.. معا يمكننا إحداث الفرق"، ويشارك في المؤتمر خبراء متخصصون في مجالي تعديل السلوك والطب الحيوي ومستجداته.

ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد وتعظيم الإفادة من الأبحاث العملية والدارسات التي تعرض خلال المؤتمر الذي يصاحبه عدد كبير من الورش و الجلسات الحوارية اعتباراً من 27 أبريل من قبل مدربين عالميين.

وتبرز رعاية الشيخ خالد بن زايد آل نهيان لأعمال المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد في دورته الثانية عشرة اهمية كبرى كونها تؤكد الدور الرائد لدولة الإمارات محلياً وإقليمياً ودولياً في التوعية بالتوحّد، وبذل الجهود كافة للتعريف به ودمج الفئات التي تعاني من اضطراب طيف التوحد في المجتمع والتعريف بحقوقهم و تمكينهم لدخول باب العمل المناسب.

من جهته، أوضح عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المؤتمر يلقي الضوء على أحدث ما توصلت إليه الدراسات العلمية والبحوث الحديثة في مجال التوحد ويوفر الفرصة الحقيقية للمشاركين من الخبراء وكوادر المؤسسة والمؤسسات والجهات المعنية من مختلف دول العالم وأولياء أمور ذوي التوحد للاطلاع على أفضل الخبرات المتعلقة بحالة التوحد.