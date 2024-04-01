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الإثنين 01 أبريل 2024
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فضائيات

عبد العزيز الشهاوي: حب آل البيت كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك

الشيخ عبد العزيز
الشيخ عبد العزيز الشهاوي
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قال الشيخ عبد العزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إن بعض منتسبي التصوف لا نصيب لهم من الصوفية سوى المسمى فقط وليس لديهم سلوك المُتصوفين أو أخلاقهم، ومن يُريد طريق التصوف لا يرتاح ولكنه يرى المُر .

وأضاف الشهاوي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن التصوف هو من صميم علوم الدين، موضحا أن أهل مصر يحبون آل البيت ويتباركون بهم، والأمر ليس به مخالفة شرعية ولا نوع من الشرك.

وأكمل شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر  أن من أراد أن يكون من أهل الجنة، سيدنا الحسين يكون سيده، ويعز عليا جدا ان يجفو أي شخص سيدنا الحسين، وحب أهل البيت كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.

 

الشيخ عبد العزيز الشهاوي شيخ الشافعية الطريقة الشهاوية البرهامية