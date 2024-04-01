عبد العزيز الشهاوي: الأئمة الأربعة كانوا على هدى وواجب على كل مسلم تقليد أحدهم

قال الشيخ عبد العزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إنه مُحب للإمام الشافعي والذي يصل نسبه إلى عبد المطلب عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الشهاوي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أنه تعلم من مسيرة الإمام الشافعي علم الفقه والاقتداء به حيث كان، والأئمة الأربعة على 6 خصال منها "الزهد والصلاح والعبادة والعلم ".

وأكمل أن الأئمة الأربعة وهم " الإمام أحمد، والإمام الشافعي، والإمام أبي حنيفة، والإمام مالك" كانوا على هدى وواجب على كل مسلم تقليد أحد هؤلاء الأئمة، لانهم كلهم مجتهدين أي وصلوا لدرجة من العلم تؤهلهم لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ".