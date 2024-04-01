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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة : الاحتلال قتل أكثر من 400 فلسطيني بمجمع الشفاء

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء
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أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الاثنين  أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بتدمير وحرق مجمع الشفاء الطبي، وأسفر ذلك عن مقتل واعتقال أكثر من 700 مدني.

وأكد أن الاحتلال قتل أكثر من 400 شخص في مجمع الشفاء ومحيطه، وحاولوا تغطية الجريمة بتغطتهم بالرمال.

انهت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملياتها العسكرية بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، والتي استمرت لمدة أسبوعين.

قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي تخالف أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني التي على إسرائيل الالتزام بها.

 

مجمع الشفاء غزة