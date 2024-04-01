صحة غزة : الاحتلال قتل أكثر من 400 فلسطيني بمجمع الشفاء

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بتدمير وحرق مجمع الشفاء الطبي، وأسفر ذلك عن مقتل واعتقال أكثر من 700 مدني.

وأكد أن الاحتلال قتل أكثر من 400 شخص في مجمع الشفاء ومحيطه، وحاولوا تغطية الجريمة بتغطتهم بالرمال.

انهت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملياتها العسكرية بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، والتي استمرت لمدة أسبوعين.

قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي تخالف أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني التي على إسرائيل الالتزام بها.