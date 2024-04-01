الجابر: "أدنوك للغاز" تسعي الاستفادة من زيادة الطلب في الأسواق الدولية على الغاز الطبيعي المسال

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، أن شركة أدنوك للغاز نفذت في عام 2023 استثمارات كبيرة لتعزيز استراتيجيتها للنمو، وقامت بترسية عقود بقيمة 4.9 مليار دولار لتوسيع مرافق المعالجة والوصول إلى المزيد من العملاء، حيث ستوفر هذه المشاريع أحجام مبيعات إضافية من المتوقع أن تصل إلى 20%، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف الجابر، أن "أدنوك للغاز" تخطط لاستثمار أكثر من 13 مليار دولار، بين عامي 2024 و2029، في فرص نمو محلية ودولية، مع توقع زيادة هامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2029. إضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى الاستفادة من زيادة الطلب في الأسواق الدولية على الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال الاستحواذ على مصنع الرويس الجديد للغاز الطبيعي المسال الجاري إنشاؤه والمخطط أن يرفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2028.

وأوضح أن الشركة حققت نتائج مالية وتشغيلية قوية في عام 2023، كما أنها أوفت بوعودها في ما يتعلق بتوزيع أرباح المساهمين، كما تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع المهمة لتسريع نموها في المستقبل.