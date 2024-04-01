ريهام يوسف رحلة من الشغف إلى النجاح

تألقت ريهام يوسف من مدينة إسكندرية لتحقق المركز الثاني بفخر وبهذا الإنجاز، في إطار مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال ٢٠٢٤.

وأعربت يوسف عن سعادتها واعتزازها بالجائزة التي ستمكنها من دخول عالم التسويق الإلكتروني لتوسيع نطاق وصول منتجاتها إلى جمهورها المستهدف في جميع أنحاء البلاد.



واكدت انها تعمل في مجال الهاند ميد منذ اكثر من حوالى ١٣ عاما و تخصصت في تصميم وتنفيذ ملابس الاحتفالات مثل ملابس أعياد الميلاد والملابس التنكرية وملابس العرائس.



واشارت خلال حديثها للبوابة نيوز، إلى أن شغفها بالأطفال وحبها للتطريز والرسم على الأقمشة كانا الدافع وراء فكرة تصميم العرائس قبل ثلاث سنوات.



وعن رحلتها المهنية قالت: "بدأت بالعمل في مجال الكروشيه منذ ان كنت صغيرة ، و تركت عملى لتتفرغ لمجال الهاند ميد، ومنذ ذلك الوقت، لم اتوقف عن التعلم والتطوير فى المجال الذى احبه ، وحاولت كثيرا ان اقوم ب تقديم منتجات مبتكرة وجذابة"



وأضافت انها لولا دعم أهلها وأصدقائها لم تستطع ان تكمل رحلتها فى عالم الهاند ميد ، وعبرت عن فخرها الشديد وسعادتها لشراء منتجاتها كل من الكبار والصغار، مما يعكس نجاحها وتميزها في هذا المجال.



واختتمت حديثها قائلة:" سعيده جدا بالنجاح ده وعندى طموح وشغف كبير ان شغلى يتصدر خارج مصر واقدر اشرف مصر و اعبر عن الهوية المصرية بنجاح وتميز".