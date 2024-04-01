1500 وجبة إفطار بالخيمة الرمضانية بمستشفى سوهاج الجامعي

أقامت جامعة سوهاج الخيمة الرمضانية بالمستشفى الجامعي بمقرها القديم، ونظمت حفل إفطار جماعي لتقديم ١٥٠٠ وجبة على المرضى والمرافقين المغتربين لهم، وذلك بالتعاون مع جمعية رفقاء الخير، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن إدارة الجامعة تواصل تنفيذ دورها الخدمي والمجتمعي خلال الشهر الفضيل، حيث تقيم الخيمة الرمضانية وتقدم وجبات الإفطار للعاملين والمرضي والمترددين على المستشفى الجامعي، وتحرص على توفير كافة التسهيلات والدعم اللازم لاستمرار توزيع الوجبات وزيادة عددها لتغطية احتياجات المستشفى الجامعي.

وقدم النعماني، خالص شكره لجمعية رفقاء الخير وجميع الجمعيات المشاركة فى هذا العمل الخيري، والذى يهدف فى المقام الأول التخفيف عن المرضى وذويهم من خلال التقرب منهم واحتوائهم، وتوطيد أواصل المحبة والمودة بين منسوبي المستشفى والنزلاء وإدارة الجامعة، إلى جانب اضفاء روح البهجة والسرور فى نفوسهم ونشر الأجواء الرمضانية الشعائر الروحانية المباركة.

جدير بالذكر أن حفل الإفطار كان بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والمتطوعين من الجمعيات الخيرية المشاركة فى الخيمة.