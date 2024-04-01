"كايسيد" ينظم الحوار التحويلي في لشبونة.. مايو المقبل

ينظم مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات كايسيد منتدى حوار عالمي بارز الشهر المقبل في قلب العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقالت الصفحة الرسمية للمركز علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مركز الحوار العالمي يتصدر الجهود الداعية إلى تعزيز الحوار لمواجهة التحديات العالمية.

واعلن المركز بان هذا العام، يهدفون إلى التعمق في كيفية استخدام الحوار التحويلي كأداة قوية لبناء عالم أكثر عدلاً وسلامًا، من خلال صون كرامة الإنسان وحقوقه، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحويل الصراعات، وتعزيز التعاون البيئي.

واعلن مركز الحوار العالمي - كايسيد بان المؤتمر سيكون عالميا و استثنائيا، حيث سيعملون على تشكيل مستقبل مليء بالسلام والتفاهم.