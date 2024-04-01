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الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 عسكريين في معارك غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

قالت المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 و7 جنود إسرائيليين كانوا بنفس المكان بقذيفة أخرى.
وأضافت المقاومة أنه فور وصول قوة نجدة لإنقاذ الجنود تم الاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
وأضافت أن هذا الكمين المركب تم نصبه في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت المقاومة إن عناصرها استهدفوا آلية عسكرية من نوع ميركافا 4 في محيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات العدو من المكان.

الاحتلال الإسرائيلي غزة