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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس إندونيسيا يصل إلى الصين في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه

الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي المنتخب حديثا برابوو سوبيانتو
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وصل الرئيس الإندونيسي المنتخب حديثا برابوو سوبيانتو، اليوم /الاثنين/، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وتعد أول زيارة خارجية له منذ انتخابه الشهر الماضي.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج - بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن بلاده تولي أهمية كبرى للعلاقات مع إندونيسيا، كما تسعى لتعميق التعاون الاستراتيجي معها بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
ومن جهته، أشار رئيس إندونيسيا إلى أنه اختار الصين لتكون أولى محطات زياراته الخارجية، وحيث أنها تعد شريكا قويا لبلاده، مؤكدا عزمه على الاستمرار في سياسة الرئيس السابق جوكو ويدودو، وأن الحكومة الجديدة ستدعم التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن الصين كانت الشريك التجاري الأكبر لإندونيسيا خلال السنوات العشر الماضية، وارتفعت قيمة التعامل التجاري بينهما من 68 مليار دولار عام 2013 إلى 149 مليار دولار عام 2022.
 

بكين اندونيسيا