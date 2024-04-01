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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"العليا للانتخابات التونسية" تتلقى 3 طعون في النتائج الأولية لانتخابات "الوطني للجهات والأقاليم"

تونس
تونس
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 أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، اليوم /الاثنين/، أنها تلقت ثلاثة طعون في النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم. 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري ـ في تصريح لوكالة الأنباء التونسية ـ أن الطعون وردت من أعضاء لثلاثة مجالس للجهات، وهي (سوسة وبن عروس وبنزرت)، مشيرا إلى أن الهيئة تنتظر قرار المحكمة الإدارية في هذه الطعون، ثم ستقوم بالمصادقة علي النتائج النهائية لانتخابات الغرفة النيابية الثانية.
وأكد أن الهيئة ستتولى مباشرة الإعلان عن النتائج النهائية بعد المصادقة عليها، وتوجيه مراسلة رسمية إلى رئاسة الجمهورية تتضمن النتائج النهائية وتركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مبينا أنه من المنتظر أن يصدر الرئيس التونسي إثر ذلك أمرا لدعوة هذه الغرفة النيابية الثانية للانعقاد في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لتركيبة أعضاء هذا المجلس.

 

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